Congratulations to the students who made the fall 2025 dean’s list. Degree-seeking students with at least 12 semester credit hours at North Park University and a GPA of 3.5 or higher are eligible for this honor.
Noah Aansloekken
Mary Abda
Afra Abdul
Gabriela Abonce
Anjali Abraham
Atifa Abrar
Rebecca Abreu
Joanna Acosta
Cade Adrian
Inaaya Afzal
Eyden Luc Agicic
Kiara Aguilos
Daniel Ahern
Iram Ahmad
Amna Ahmed
Husna Ahmed
Sana Ahmed
David Akeju
Sueti Akter
Al Ghaliya Reim Al Radi
Rami Al-Masri
Adel Al-Salem
Nilsa Alayon
Maya Alcantara
Victoria Alejandre
Daniel Alequin
Muhanad Alghuthani
Ludvig Almborg
Leen Alsadek
Guadalupe Alvarez
Anthony Alverio
Mary Amadon
Philip Amarei
Abigail Ames
Sharvee Amilhasan
Drew Anderson
Antonio Anguiano
Sanah Ansari
Caleb Apodaca
Brooke Applequist
Maja Applequist
Evangelina Arreola
Yenci Arroyo
Nikko Arsenis
Kent Ascher
Diana Askharia
Isabellah Avila
Yasminn Avila
Temirlan Avtandilov
Brandon Aydt
Aya Azizieh
Lisa Baban
Thu Huong Bach
Hugo Backing
Chloe Bader
Mathis Baehr
Amerika Balderas
Kaiya Balovich
Alek Banklian
Odett Baqleh
Rita Barhoumeh
Erika Barnes
Karla Barrientos Delgado
Messiah Barron
Zoe Bates
Misheel Batnorov
Karla Bautista Garcia
Langjaw Ting Bawm
Joshua Beail
Tynai Bekturov
Carson Belcher
Luke Bellini
Kajsa Ida Kristina Bergvall
Gabriel Bermejo
Jan Biasbas
Mary Bibla
Amelia Big
Sophia Billones
Terrance Bircher
Hannah Tuss Vilda Victoria Bjoerkegren
Bryce Black
Zain Blan
Annika Bloomdahl
Feonagrace Bock
Jocelyn Bolanos
Mary Boles
Matthew Bonto
Andrea Bora
Ornina Boutros
Cyan Bradley
Mahlon Bressert
Olivia Brich
Alexandra Brito
Joshua Brito
Kendal Britton
Skylar Bryl
Julissa Bucio
Huy Bui
Xuan Tran Nha Bui
Almedina Bunjaku
Christian Burkholder
Elissa Butcu
Abriana Caban
Katelyn Cagatan
Micah Cain
Daniela Calderon
Adrian Cales
Jasmine Camargo
Makenna Camper
Jesus Campos
Rosa Campos-Rojas
Anna Canales
Christopher Canelo
Nguyen Hong Tuyen Cao
Tuan Anh Cao
Iztli Cardenas
Alexander Cardona
Matthew Carey
Katarina Svetlana Carlberg
Jocelyn Carmona
Alison Carranza
Jacob Carrillo
Sarai Carteno
Valery Castillo Mendez
Marco Castro
Micah Catron
Belma Causevic
Alexis Cavalli
Lindsay Cayanan
Lizandro Cazares Ayala
Christofer Johan Cederberg
Nancy Cervantes
Happy Dineshbhai Chaudhary
Sumbal Chaudhary
Vaidehi Chetansinh Chavda
Leslie Chavez
Oriol Chirivella
Holly Chleboun
Zuzanna Chlopek
Jueun Choi
Ye Young Choi
Moo Chri
Dora Cihocki
Seila Cikmirovic
Jenna Cinco
Eduardo Cirilo
Matthew Clinard
Adrian Collinsworth
Christopher Comanescu
Patrick Comanescu
Nicolas Compisi
Ethan Condit
Olivia Converse
Eleanore Conway
Jaliyah Conway
Aidan Cook
Kacie Cooper
Bryan Cordero
Lazario Cornish
Kaitlyn Corona
Jasmine Correa
Raymond Costales
Ava Couture
Richard Covington
Olivia Cox
Kameron Crayton
Andrew Crevier
Amanda Cruz
Morgan Csajaghy
Ashlee Cullishpuma
Eve Cunningham
Reagan Dailey
Anton Dalang
Timotei Dan
Ngoc Dang
Nicole Dankha
Karen Danquah
Andrew Daoud
Gewargis Darmo
Ridi Das
Clarence Davis
Angel Delgado Meraz
Emmanuel Delgado
Isabella Delgado
Aidan Delisi
Chloe Delos Reyes
Tyler Dennis
Cailix Dillon
Paraskeve Dimas
Andjela Dimitrijevic
An Thien Dinh
Quynh Do
Uyen Doan
Margarita Dominguez
Kevin Doud
Mariia Dovhoshyya
Aurora Drangevag
Calum Draper
Mikele Druk
Callie Drummond
Jessica Dudas
Katelyn Dusza
Joshua Dyke
Ariana Dzuretovic
Osei Eghan
Adrian Ene
Theo Eneroth
Braden Enomoto
Kenneth Ervin
Maryam Esho
Amaia Espelosin Larraya
Noel Espinosa
Anyelin Esquivel-Moreno
Mirihan Esquivias
Annika Failla
Habes Frank Fakhoury
Mia Falk
Giselle Felix
Rakel Ulrica Lara Fesse Viklund
Nicolette Fiorentino
Edward Fitiu
Treasure Fitzgerald Doby
Molly Flanagan
Caroline Flores
Ivan Flores
Janet Flores
Kevin Flores
Lizbeth Flores
Roxanna Flores
Victoria Flores
Jaritzi Flores-Vazques
Ariana Folino
Ava Foote
Giovanni Fox
Linden Franco
Meris Fraser
Catherine Freeman
Karl Freiholtz
Isabella Frohwirth
Noa Dane Fujitani
Dylan Fuzak
Andrea Carmela Gabinete
Ryan Galarza
Emily Gale
Jacqueline Gallegos
Marley Gandee
Dimitri Garbis
Melanie Garcia Nodarse
Iris Garcia
Jesus Garcia
Roberto Garcia
Stephanie Garcia
Isabella Garfias
Tyvin Garrison
Andrew Gartke
Ann George
Lia George
Luther George
Benhur Ghirmay
Charline Giambrone
Kristoff Giannoni
Emily Giardine
Jalen Gibson
Oliwia Paula Gidzinska
Anna Thea Suna Gifvars
Amy Gog
Karely Gomez Garcia
Anastasia Gomez
Carlos Gomez
Dayanary Gomez
Luke Gomez
Angeles Gonzalez
Diana Gonzalez
Jadesha Gonzalez
Leonardo Gonzalez
Marilyn Gonzalez
Nina Gouin
Silvia Gramajo
Adriana Gray
Adrian Grden
Justen Green
Janiya Greenfield
Sofia Grivot Volkmann
John Groves
Evelyn Guachichullca
Isabel Guevara
Raghav Gupta
Angel Gutierrez
Lejla Gutosic
Frida Guzman
Jeremiah Gyorgy
Mark Habash
Tyler Habetler
Meghan Hadfield
Hina Haider
Ketlin Hakani
Haghar Hamed
Raquel Hare
Sophia Haska
Matthew Hatieganu
Ty Hawkinson
Tyger Hayashi
Zachary Hayden
Riana Hayes
Keaton Haynie
Kylie Heffern
Ali Hekmati
Bernhard Helleland
Oliver Hellgren
Samuel Henle
Gavin Henson
Andrea Hernandez
Brianna Hernandez
Eliezer Hernandez
Eric Herrera
Aliyah Hershberger
Jackson Hettwer
Owen Hickman
Natasha Hinostroza
Thanh Xuan Ho
Rian Hobbs
Mahalia Hodge
Sarah Hodoroaba
Alma Hoeglund Lammassaari
Mathilde Hogbakk Lian
David Holecica
Sehyun Hong
London Horton
Matthew Hristov
Maya Huelsman
Dylan Hughes
Heidi Humble
Jessline Hwang
Isabela Iacob
Oromiya Ibrahim
Yasmeen Ibrahim
Reyn Ikenaga
Alany Maurice Ilagan
Ava Invergo
Alexandria Ireland
Luis Irizarry Ramirez
Aelita Isa Kyzy
Valeriia Ivashchenko
Johannes Ivenholt
Samuel Jackson
Wesley Jakubowski-Leon
Kheiron Michael Jardinado
Dulce Jasso
Jenna Jawhar
Paula Jimenez
Juliana Joaquin
Max Johansson
Jonah Johnsamson
Eilee Johnson
Jaelya Jones
Arthur Jullien
Sean Kakou
Shake Kalaydjian
Adriana Kampel
Jake Kannala
Carl Philip Hugo Karlsson
Smilla Viktoria Karlsson
Tilda Karlsson
Naomi Kaskavitch
Schekina Kasse
Julia Kawa
Isabelle Kayo
Kathryn Keehn
Phedre Kempton
Hadi Khaleel
Bitisha Khanal
Carmen Khatchik
Faith Khoshaba
Greta Killmer
Abraham Kim
Yedeun Kim
Zoey Kleeburg
Julia Klein
Mans Klint
Lily Kocks
Christoffer Nyholm Kofoed
Olivia Kolaczewski
Clara Kopiec
Jolene Korkis
Michael Kovnat
Nazar Kozar
Christeena Kuriakose
Michael Kuton
Anna Kuzovnikova
Titus Kyles
Tonje Kleppe Laasby
Daphne Anne Lagazo
Keisha Arzen Lagman
Elijah Lamb
Greta Lampen
Nicolas Langtiw
Andrea Lau
Anna Laveau
Odisho Lazar
Emily Le
Eva Le
Mai Huy Le
Nguyen Thai Son Le
Tran Thuy Nhien Le
Avery Lee
Seongjin Lee
Brooke Leidolf
Roy Lenzie
Berta Leon Collada
Thaddius Leonard
David Marcel Lessmann
Abigail Leuciuc
Diana Levytska
Carson Lewis
Rylan Li
Hali Lichter
Stine Lie
Abigail Lim
Miranda Tintin Irene Lindmark
Alice Lindqvist
Jaclyn Little
Caroline Long
Harrison Long
Zoë Longeval
Briseyda Lopez Fajardo
Marleny Lopez Fajardo
Arianna Lopez
Francisco Lopez
Gianna Lopez
Kayla Lorenz
Zoe Lorica
Lauritz Lueck
Bryan Lukaszczyk
Ane Lund
Izabelle Lyberg
Brenda Macedo
Paige MacRitchie
Arturo Magana
Gerald Malana
David Malazdra
Anastasia Maltezos
Markos Mamalakis
Blanche Mampuya
Javier Mancera
Jacob Mani
Alisha Mannamcheril
Oliver Antonio Marchetti Gaardman
Vanessa Mariano
Daniel Marin
Angie Mariona Murcia
Mia Marquez
Arizbeth Martinez
Armando Martinez
Gabriela Martinez
Vincent Marvucic
Yasmeen Masad
Justine Matias
Mariam Matloub
Reyn Matsuzaki
Christopher Mauer
Garon Maxon
Anastasiia Mazur
Mary-Grace McEvilly
Lydia McFarlane
Lucan Meade
Adrian Medina
Leyla Medina-Burgos
Regina Meirmanova
Eduardo Mejia Ruiz
Aayesha Memon
McKenna Mendenhall
Daniel Mendez
Jacob Mendez
Matthew Mendez
Elian Meraz
Brisild Metellari
Katelyn Meyer
Valeria Meza
Kaisa Meeri Maria Mikkonen
Leila Miljkovic
Ellyn Miller
Shyamkumar Mishra
London Mitchell
Trinity Mitchell
Mohamed Shamri Mohamed Zarook
Jackeline Mondragon
Celeste Montanez
Samantha Montes
Joana Morales Bautista
Bryan Morales
David Moreno Valencia
Katie Moreno
Madai Moreno
Teresa Morrissey
Grace Morrow
Kevin Motallebi
Amra Mujeeb
Haris Mumic
Nicasia Murphy
Nimra Naeem
Sandra Nahhas
Aran Naseh
Carter Nasralla
Jennifer Naula
Jake Nawrocki
Hugo Neborg
Nancy Nedyalkov
Ivy Newville
Anh Nguyen
Bao Han Nguyen
Christine Nguyen
Duong Bao Khang Nguyen
Eryka Nguyen
Ha Bao Vy Nguyen
My Quynh Nguyen
Ngoc Anh Thu Nguyen
Ngoc Quynh Nguyen
Pham Dang Quang Nguyen
Quy Nguyen
Thuy Tram Nguyen
Melisa Nikezic
Andrei Nikitovic
Emilia Susanna Nilsson
Monserrat Noriega
Caleb Norlem
Casey Nsamba
Langjaw Nu
Dawson Nuese
Tobechukwu Nwajiaku
Sanna Marika Nystroem
Kieran Michael O’Reilly
Rosalind Odicho
Spanya Odisho
Eva Julia Maria Oennerheim
Josefine Ingrid Oestlund
Kimoria Oliver
Emma Olneus Lind
Frida Olsen
Andrei Olteanu
Rabya Oman
Rudolf Ondricek
Zachary Oporto
Lilyana Oracion
Raz Orbach
Seleste Orellana
Susana Orellana
Jackeline Ornelas
Edwin Ortega
Jasmine Osorio
Lars Marcus Ostergren
Emilie Ostlyngen
Keriangelys Otero-Rijos
Magnus Otterlei
Paul Palmer
Isabella Palomar
Patricia Pantaleo
Abrianne Papas
Jordan Paredes
Aaliyah Parker-Fox
Carina Parra
Miriam Pasca
Ashley Pascual Cano
Vishal Patel
Leah Patrykus
Katherine Patton
Yash Pawar
Samantha Paxtian
Kayden Peat
Micah Pelegrino
Ronald Pena
Valeria Pena-Cisneros
Caleb Pennington
Danna Peralta
Kaylie Pereira
Ashley Perez
Emanuel Perez
Evelyn Perez
Julian Perez
Victoria Petersen
Aliesha Peterson
Anna Peterson
Hayden Peterson
Felix Pettersson
Julia Pfeiffer
Nguyen Bao Chau Pham
Thuy Duong Pham
Carel Philip
Brady Pinter
Simone Piro
Alexander Plata
Melanie Plata
Leslie Pomposo
Nicole Ponce
Sara Pop
Eugene Pope
Luis Posadas
Trenise Powe
Alexandra Pugachova
Emily Quibell
Alex Quito
Clarissa Rahana
Saima Rahman
Lucila Raices
Sophie Rambeaux-Olson
Leslie Ramirez
Joaquin Ramos
Julian Ramos
Valentino Ramos
Emil Ramstroem
Iina Rantala
Grace Rapacz
Daniel Raspa
Christine Raviz
Damian Rawalji
Shawqi Rayyan
Melker Regland
Abdul Rehman
Leya Reji
Kalista Renshaw
Sophia Rentas
Giovanni Resendez
Jessica Reyes
Raquel Reyna
Saeauna Reynolds Duncan
Frida Reynolds
Cole Richards
Carmella Rio
Elaiza Rios-Herrera
Elena Risse
Adriana Rivas
Julian Rivera
Victoria Rivera
Katerina Rizzotti
Marjan Robahi
Ingrid Robledo
Yareli Robledo
Angie Robles
Anthony Robles
Macarena Rodriguez Alexanderson
Jorge Rodriguez Barletta
Mathias Roenning
Thomas Roenning
Gabriella Roman Rodriguez
Moriah Roman
Valeria Roman
Stacy Romero
Carl Wilhelm Roslund
Isabel Roth
Meg Rothermel
Annaliese Rottman
Kate Ruiz Acosta
Arianna Ruiz Malagon
Selma Rydberg
Nils Rydell
Vicente Sabbione
Amna Saddiqa
Pamela Saldana
Jasmin Salgado
Wendy Sancen
David Sanchez
Jasmine Sanchez
Vanessa Sanchez
Emilia Sand
Elina Sandlund
Selena Sandoval
Amaya Santellano
Leila Santiago
Anabella Santos
Rosario Santos
Kayla Sapolu
Jessica Sarmiento Herrera
John Sassan
Anna-Lena Schaeffer
Lorenzo Schatzel
Elisabeth Schlatterer
Alexandra Schnirer
Callan Schoenbauer
Davianna Schuh
Parker Seavey
Nehna Sebeer
Cesar Segura
Abigail Sensmeier
Jayden Serrano
Mary Shamaon
Adhesa Shamoon
Abigail Sheaff
Levi Sheehan
Halime Shero
Atiq Sheth
Ami Shimizu
Usman Siddiqi
Alondra Sierra
Antonio Siliquini
Pilar Siliquini
Hilda Maria Nahid Siri
Caroline Sjostedt
Madison Slaton
Victoria Sliwinski
Bozena Smith
Francis Smith
Jerome Smith
Payton Smith
Sydney Snyder
Mathias Soerum
Khadija Sohail
Melanie Sorisho
Belma Spahic
Tabitha Staggs
Elizabeth Stettner
Klayton Stevens
Suzanna Stipp
Andrea Strugariu
James Stubitsch
Medina Sultanova
Emil Svenander
Sofia Svensson
Elsa Swanson
Afreen Syeda
Julia Szmigielski
Katrina Tamo
Sharlene Tandoc
Aniah Tapia
Jasmine Tapia
Vanessa Tecuatl Moreno
Hulda Teittinen
Maria Tejada
Alondra Tellez Soto
Anjana Thomas
Kristen Timberlake
Evelyn Timis
Stephania Tinajero
Merelin Tirado
Michal Tkaczyk
Ronald Todd
Tess Maria Tony Ollukkaran
Paola Torices Mateos
Cameron Torres
Heidi Torres
Mark Tourjman
David Tracewicz
Abraham Trachtman
Goldie Trachtman
Bryan Tran
Dang Khoa Tran
Duong Khang Tran
Lam Anh Tran
Thanh Tri Tran
Thu Thao Tran
Keera Trautvetter
Khanh Linh Trinh
Karla Tristan
Raymond Truong
Nathan Trusty
Jade Tsalas
Adriana Tsyhanyuk
Alina Tsyhanyuk
Tore Tveit
Jarne Urbach
Sonia Urbina Fragoso
Lynelle Urgiles
Caleb Ursan
Patrick Ursulica
Ellen Sofie Uvemo
Andreas Vaaland
Tilda Vaisanen
Taliyah Valadez
Rachelle Anne Vallianatos
Le Cam Hang Van
Le Hong Nhung Van
Eliza Vanciu
Madelyn Vander Ploeg
Lia Cecilia Vardam
Joshua Vasallo
Marlo Vasquez
Delaney Vassar
Berna Vata
Itati Vazquez
Elena Veglio
Melisa Velic
Erika Ver Beek
Lydia Ver Beek
Liudmyla Vertiankina
Enzo Vertucci
Melissa Joy Vinluan
Chi Trung Vo
Lam Hoai Trung Vo
Ngoc Truong Vo
Doan Anh Thi Vu
Doan Anh Thu Vu
Tessa Wabiszewski
Tokujiro Wada-Goode
Hannah Irja Yu E Wageman
Makayla Wallenberg
Solana Warren
Brandon Watson
Declan Weber
Leon Weichbrodt-Ottesen
Brady Wells
Elise Wentzel
Emma Lovisa Westberg
Rasmus Westerlund
Thea Wettemark
Vilhelm Wettervik
Catlyn Wetzel
Linnea White
Darrius Whiters
Drayden Wilcox
Rebecca Wilcox
Mary Willitts
Kelly Willuweit
Ashley Wilson
Kyla Wooden
James Wtulich
Berfin Yildirim
Chieh Yin
Samantha Youkhana
Angelina Yousif
Roze Yukhana
Rose Zaibal
Lima Zalmai
Gabriella Zamorano
Ryan Zdrentan
Vicky Zhou
Pia Zitzmann
Ellie Zivojinovic
Jacob Zmyslo
Langjaw Ting Zung
Joselin Zuniga
