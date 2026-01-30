Follow us:

Fall 2025 Dean’s List

January 30, 2026

Congratulations to the students who made the fall 2025 dean’s list. Degree-seeking students with at least 12 semester credit hours at North Park University and a GPA of 3.5 or higher are eligible for this honor.

 

Noah Aansloekken

Mary Abda

Afra Abdul

Gabriela Abonce

Anjali Abraham

Atifa Abrar

Rebecca Abreu

Joanna Acosta

Cade Adrian

Inaaya Afzal

Eyden Luc Agicic

Kiara Aguilos

Daniel Ahern

Iram Ahmad

Amna Ahmed

Husna Ahmed

Sana Ahmed

David Akeju

Sueti Akter

Al Ghaliya Reim Al Radi

Rami Al-Masri

Adel Al-Salem

Nilsa Alayon

Maya Alcantara

Victoria Alejandre

Daniel Alequin

Muhanad Alghuthani

Ludvig Almborg

Leen Alsadek

Guadalupe Alvarez

Anthony Alverio

Mary Amadon

Philip Amarei

Abigail Ames

Sharvee Amilhasan

Drew Anderson

Antonio Anguiano

Sanah Ansari

Caleb Apodaca

Brooke Applequist

Maja Applequist

Evangelina Arreola

Yenci Arroyo

Nikko Arsenis

Kent Ascher

Diana Askharia

Isabellah Avila

Yasminn Avila

Temirlan Avtandilov

Brandon Aydt

Aya Azizieh

Lisa Baban

Thu Huong Bach

Hugo Backing

Chloe Bader

Mathis Baehr

Amerika Balderas

Kaiya Balovich

Alek Banklian

Odett Baqleh

Rita Barhoumeh

Erika Barnes

Karla Barrientos Delgado

Messiah Barron

Zoe Bates

Misheel Batnorov

Karla Bautista Garcia

Langjaw Ting Bawm

Joshua Beail

Tynai Bekturov

Carson Belcher

Luke Bellini

Kajsa Ida Kristina Bergvall

Gabriel Bermejo

Jan Biasbas

Mary Bibla

Amelia Big

Sophia Billones

Terrance Bircher

Hannah Tuss Vilda Victoria Bjoerkegren

Bryce Black

Zain Blan

Annika Bloomdahl

Feonagrace Bock

Jocelyn Bolanos

Mary Boles

Matthew Bonto

Andrea Bora

Ornina Boutros

Cyan Bradley

Mahlon Bressert

Olivia Brich

Alexandra Brito

Joshua Brito

Kendal Britton

Skylar Bryl

Julissa Bucio

Huy Bui

Xuan Tran Nha Bui

Almedina Bunjaku

Christian Burkholder

Elissa Butcu

Abriana Caban

Katelyn Cagatan

Micah Cain

Daniela Calderon

Adrian Cales

Jasmine Camargo

Makenna Camper

Jesus Campos

Rosa Campos-Rojas

Anna Canales

Christopher Canelo

Nguyen Hong Tuyen Cao

Tuan Anh Cao

Iztli Cardenas

Alexander Cardona

Matthew Carey

Katarina Svetlana Carlberg

Jocelyn Carmona

Alison Carranza

Jacob Carrillo

Sarai Carteno

Valery Castillo Mendez

Marco Castro

Micah Catron

Belma Causevic

Alexis Cavalli

Lindsay Cayanan

Lizandro Cazares Ayala

Christofer Johan Cederberg

Nancy Cervantes

Happy Dineshbhai Chaudhary

Sumbal Chaudhary

Vaidehi Chetansinh Chavda

Leslie Chavez

Oriol Chirivella

Holly Chleboun

Zuzanna Chlopek

Jueun Choi

Ye Young Choi

Moo Chri

Dora Cihocki

Seila Cikmirovic

Jenna Cinco

Eduardo Cirilo

Matthew Clinard

Adrian Collinsworth

Christopher Comanescu

Patrick Comanescu

Nicolas Compisi

Ethan Condit

Olivia Converse

Eleanore Conway

Jaliyah Conway

Aidan Cook

Kacie Cooper

Bryan Cordero

Lazario Cornish

Kaitlyn Corona

Jasmine Correa

Raymond Costales

Ava Couture

Richard Covington

Olivia Cox

Kameron Crayton

Andrew Crevier

Amanda Cruz

Morgan Csajaghy

Ashlee Cullishpuma

Eve Cunningham

Reagan Dailey

Anton Dalang

Timotei Dan

Ngoc Dang

Nicole Dankha

Karen Danquah

Andrew Daoud

Gewargis Darmo

Ridi Das

Clarence Davis

Angel Delgado Meraz

Emmanuel Delgado

Isabella Delgado

Aidan Delisi

Chloe Delos Reyes

Tyler Dennis

Cailix Dillon

Paraskeve Dimas

Andjela Dimitrijevic

An Thien Dinh

Quynh Do

Uyen Doan

Margarita Dominguez

Kevin Doud

Mariia Dovhoshyya

Aurora Drangevag

Calum Draper

Mikele Druk

Callie Drummond

Jessica Dudas

Katelyn Dusza

Joshua Dyke

Ariana Dzuretovic

Osei Eghan

Adrian Ene

Theo Eneroth

Braden Enomoto

Kenneth Ervin

Maryam Esho

Amaia Espelosin Larraya

Noel Espinosa

Anyelin Esquivel-Moreno

Mirihan Esquivias

Annika Failla

Habes Frank Fakhoury

Mia Falk

Giselle Felix

Rakel Ulrica Lara Fesse Viklund

Nicolette Fiorentino

Edward Fitiu

Treasure Fitzgerald Doby

Molly Flanagan

Caroline Flores

Ivan Flores

Janet Flores

Kevin Flores

Lizbeth Flores

Roxanna Flores

Victoria Flores

Jaritzi Flores-Vazques

Ariana Folino

Ava Foote

Giovanni Fox

Linden Franco

Meris Fraser

Catherine Freeman

Karl Freiholtz

Isabella Frohwirth

Noa Dane Fujitani

Dylan Fuzak

Andrea Carmela Gabinete

Ryan Galarza

Emily Gale

Jacqueline Gallegos

Marley Gandee

Dimitri Garbis

Melanie Garcia Nodarse

Iris Garcia

Jesus Garcia

Roberto Garcia

Stephanie Garcia

Isabella Garfias

Tyvin Garrison

Andrew Gartke

Ann George

Lia George

Luther George

Benhur Ghirmay

Charline Giambrone

Kristoff Giannoni

Emily Giardine

Jalen Gibson

Oliwia Paula Gidzinska

Anna Thea Suna Gifvars

Amy Gog

Karely Gomez Garcia

Anastasia Gomez

Carlos Gomez

Dayanary Gomez

Luke Gomez

Angeles Gonzalez

Diana Gonzalez

Jadesha Gonzalez

Leonardo Gonzalez

Marilyn Gonzalez

Nina Gouin

Silvia Gramajo

Adriana Gray

Adrian Grden

Justen Green

Janiya Greenfield

Sofia Grivot Volkmann

John Groves

Evelyn Guachichullca

Isabel Guevara

Raghav Gupta

Angel Gutierrez

Lejla Gutosic

Frida Guzman

Jeremiah Gyorgy

Mark Habash

Tyler Habetler

Meghan Hadfield

Hina Haider

Ketlin Hakani

Haghar Hamed

Raquel Hare

Sophia Haska

Matthew Hatieganu

Ty Hawkinson

Tyger Hayashi

Zachary Hayden

Riana Hayes

Keaton Haynie

Kylie Heffern

Ali Hekmati

Bernhard Helleland

Oliver Hellgren

Samuel Henle

Gavin Henson

Andrea Hernandez

Brianna Hernandez

Eliezer Hernandez

Eric Herrera

Aliyah Hershberger

Jackson Hettwer

Owen Hickman

Natasha Hinostroza

Thanh Xuan Ho

Rian Hobbs

Mahalia Hodge

Sarah Hodoroaba

Alma Hoeglund Lammassaari

Mathilde Hogbakk Lian

David Holecica

Sehyun Hong

London Horton

Matthew Hristov

Maya Huelsman

Dylan Hughes

Heidi Humble

Jessline Hwang

Isabela Iacob

Oromiya Ibrahim

Yasmeen Ibrahim

Reyn Ikenaga

Alany Maurice Ilagan

Ava Invergo

Alexandria Ireland

Luis Irizarry Ramirez

Aelita Isa Kyzy

Valeriia Ivashchenko

Johannes Ivenholt

Samuel Jackson

Wesley Jakubowski-Leon

Kheiron Michael Jardinado

Dulce Jasso

Jenna Jawhar

Paula Jimenez

Juliana Joaquin

Max Johansson

Jonah Johnsamson

Eilee Johnson

Jaelya Jones

Arthur Jullien

Sean Kakou

Shake Kalaydjian

Adriana Kampel

Jake Kannala

Carl Philip Hugo Karlsson

Smilla Viktoria Karlsson

Tilda Karlsson

Naomi Kaskavitch

Schekina Kasse

Julia Kawa

Isabelle Kayo

Kathryn Keehn

Phedre Kempton

Hadi Khaleel

Bitisha Khanal

Carmen Khatchik

Faith Khoshaba

Greta Killmer

Abraham Kim

Yedeun Kim

Zoey Kleeburg

Julia Klein

Mans Klint

Lily Kocks

Christoffer Nyholm Kofoed

Olivia Kolaczewski

Clara Kopiec

Jolene Korkis

Michael Kovnat

Nazar Kozar

Christeena Kuriakose

Michael Kuton

Anna Kuzovnikova

Titus Kyles

Tonje Kleppe Laasby

Daphne Anne Lagazo

Keisha Arzen Lagman

Elijah Lamb

Greta Lampen

Nicolas Langtiw

Andrea Lau

Anna Laveau

Odisho Lazar

Emily Le

Eva Le

Mai Huy Le

Nguyen Thai Son Le

Tran Thuy Nhien Le

Avery Lee

Seongjin Lee

Brooke Leidolf

Roy Lenzie

Berta Leon Collada

Thaddius Leonard

David Marcel Lessmann

Abigail Leuciuc

Diana Levytska

Carson Lewis

Rylan Li

Hali Lichter

Stine Lie

Abigail Lim

Miranda Tintin Irene Lindmark

Alice Lindqvist

Jaclyn Little

Caroline Long

Harrison Long

Zoë Longeval

Briseyda Lopez Fajardo

Marleny Lopez Fajardo

Arianna Lopez

Francisco Lopez

Gianna Lopez

Kayla Lorenz

Zoe Lorica

Lauritz Lueck

Bryan Lukaszczyk

Ane Lund

Izabelle Lyberg

Brenda Macedo

Paige MacRitchie

Arturo Magana

Gerald Malana

David Malazdra

Anastasia Maltezos

Markos Mamalakis

Blanche Mampuya

Javier Mancera

Jacob Mani

Alisha Mannamcheril

Oliver Antonio Marchetti Gaardman

Vanessa Mariano

Daniel Marin

Angie Mariona Murcia

Mia Marquez

Arizbeth Martinez

Armando Martinez

Gabriela Martinez

Vincent Marvucic

Yasmeen Masad

Justine Matias

Mariam Matloub

Reyn Matsuzaki

Christopher Mauer

Garon Maxon

Anastasiia Mazur

Mary-Grace McEvilly

Lydia McFarlane

Lucan Meade

Adrian Medina

Leyla Medina-Burgos

Regina Meirmanova

Eduardo Mejia Ruiz

Aayesha Memon

McKenna Mendenhall

Daniel Mendez

Jacob Mendez

Matthew Mendez

Elian Meraz

Brisild Metellari

Katelyn Meyer

Valeria Meza

Kaisa Meeri Maria Mikkonen

Leila Miljkovic

Ellyn Miller

Shyamkumar Mishra

London Mitchell

Trinity Mitchell

Mohamed Shamri Mohamed Zarook

Jackeline Mondragon

Celeste Montanez

Samantha Montes

Joana Morales Bautista

Bryan Morales

David Moreno Valencia

Katie Moreno

Madai Moreno

Teresa Morrissey

Grace Morrow

Kevin Motallebi

Amra Mujeeb

Haris Mumic

Nicasia Murphy

Nimra Naeem

Sandra Nahhas

Aran Naseh

Carter Nasralla

Jennifer Naula

Jake Nawrocki

Hugo Neborg

Nancy Nedyalkov

Ivy Newville

Anh Nguyen

Bao Han Nguyen

Christine Nguyen

Duong Bao Khang Nguyen

Eryka Nguyen

Ha Bao Vy Nguyen

My Quynh Nguyen

Ngoc Anh Thu Nguyen

Ngoc Quynh Nguyen

Pham Dang Quang Nguyen

Quy Nguyen

Thuy Tram Nguyen

Melisa Nikezic

Andrei Nikitovic

Emilia Susanna Nilsson

Monserrat Noriega

Caleb Norlem

Casey Nsamba

Langjaw Nu

Dawson Nuese

Tobechukwu Nwajiaku

Sanna Marika Nystroem

Kieran Michael O’Reilly

Rosalind Odicho

Spanya Odisho

Eva Julia Maria Oennerheim

Josefine Ingrid Oestlund

Kimoria Oliver

Emma Olneus Lind

Frida Olsen

Andrei Olteanu

Rabya Oman

Rudolf Ondricek

Zachary Oporto

Lilyana Oracion

Raz Orbach

Seleste Orellana

Susana Orellana

Jackeline Ornelas

Edwin Ortega

Jasmine Osorio

Lars Marcus Ostergren

Emilie Ostlyngen

Keriangelys Otero-Rijos

Magnus Otterlei

Paul Palmer

Isabella Palomar

Patricia Pantaleo

Abrianne Papas

Jordan Paredes

Aaliyah Parker-Fox

Carina Parra

Miriam Pasca

Ashley Pascual Cano

Vishal Patel

Leah Patrykus

Katherine Patton

Yash Pawar

Samantha Paxtian

Kayden Peat

Micah Pelegrino

Ronald Pena

Valeria Pena-Cisneros

Caleb Pennington

Danna Peralta

Kaylie Pereira

Ashley Perez

Emanuel Perez

Evelyn Perez

Julian Perez

Victoria Petersen

Aliesha Peterson

Anna Peterson

Hayden Peterson

Felix Pettersson

Julia Pfeiffer

Nguyen Bao Chau Pham

Thuy Duong Pham

Carel Philip

Brady Pinter

Simone Piro

Alexander Plata

Melanie Plata

Leslie Pomposo

Nicole Ponce

Sara Pop

Eugene Pope

Luis Posadas

Trenise Powe

Alexandra Pugachova

Emily Quibell

Alex Quito

Clarissa Rahana

Saima Rahman

Lucila Raices

Sophie Rambeaux-Olson

Leslie Ramirez

Joaquin Ramos

Julian Ramos

Valentino Ramos

Emil Ramstroem

Iina Rantala

Grace Rapacz

Daniel Raspa

Christine Raviz

Damian Rawalji

Shawqi Rayyan

Melker Regland

Abdul Rehman

Leya Reji

Kalista Renshaw

Sophia Rentas

Giovanni Resendez

Jessica Reyes

Raquel Reyna

Saeauna Reynolds Duncan

Frida Reynolds

Cole Richards

Carmella Rio

Elaiza Rios-Herrera

Elena Risse

Adriana Rivas

Julian Rivera

Victoria Rivera

Katerina Rizzotti

Marjan Robahi

Ingrid Robledo

Yareli Robledo

Angie Robles

Anthony Robles

Macarena Rodriguez Alexanderson

Jorge Rodriguez Barletta

Mathias Roenning

Thomas Roenning

Gabriella Roman Rodriguez

Moriah Roman

Valeria Roman

Stacy Romero

Carl Wilhelm Roslund

Isabel Roth

Meg Rothermel

Annaliese Rottman

Kate Ruiz Acosta

Arianna Ruiz Malagon

Selma Rydberg

Nils Rydell

Vicente Sabbione

Amna Saddiqa

Pamela Saldana

Jasmin Salgado

Wendy Sancen

David Sanchez

Jasmine Sanchez

Vanessa Sanchez

Emilia Sand

Elina Sandlund

Selena Sandoval

Amaya Santellano

Leila Santiago

Anabella Santos

Rosario Santos

Kayla Sapolu

Jessica Sarmiento Herrera

John Sassan

Anna-Lena Schaeffer

Lorenzo Schatzel

Elisabeth Schlatterer

Alexandra Schnirer

Callan Schoenbauer

Davianna Schuh

Parker Seavey

Nehna Sebeer

Cesar Segura

Abigail Sensmeier

Jayden Serrano

Mary Shamaon

Adhesa Shamoon

Abigail Sheaff

Levi Sheehan

Halime Shero

Atiq Sheth

Ami Shimizu

Usman Siddiqi

Alondra Sierra

Antonio Siliquini

Pilar Siliquini

Hilda Maria Nahid Siri

Caroline Sjostedt

Madison Slaton

Victoria Sliwinski

Bozena Smith

Francis Smith

Jerome Smith

Payton Smith

Sydney Snyder

Mathias Soerum

Khadija Sohail

Melanie Sorisho

Belma Spahic

Tabitha Staggs

Elizabeth Stettner

Klayton Stevens

Suzanna Stipp

Andrea Strugariu

James Stubitsch

Medina Sultanova

Emil Svenander

Sofia Svensson

Elsa Swanson

Afreen Syeda

Julia Szmigielski

Katrina Tamo

Sharlene Tandoc

Aniah Tapia

Jasmine Tapia

Vanessa Tecuatl Moreno

Hulda Teittinen

Maria Tejada

Alondra Tellez Soto

Anjana Thomas

Kristen Timberlake

Evelyn Timis

Stephania Tinajero

Merelin Tirado

Michal Tkaczyk

Ronald Todd

Tess Maria Tony Ollukkaran

Paola Torices Mateos

Cameron Torres

Heidi Torres

Mark Tourjman

David Tracewicz

Abraham Trachtman

Goldie Trachtman

Bryan Tran

Dang Khoa Tran

Duong Khang Tran

Lam Anh Tran

Thanh Tri Tran

Thu Thao Tran

Keera Trautvetter

Khanh Linh Trinh

Karla Tristan

Raymond Truong

Nathan Trusty

Jade Tsalas

Adriana Tsyhanyuk

Alina Tsyhanyuk

Tore Tveit

Jarne Urbach

Sonia Urbina Fragoso

Lynelle Urgiles

Caleb Ursan

Patrick Ursulica

Ellen Sofie Uvemo

Andreas Vaaland

Tilda Vaisanen

Taliyah Valadez

Rachelle Anne Vallianatos

Le Cam Hang Van

Le Hong Nhung Van

Eliza Vanciu

Madelyn Vander Ploeg

Lia Cecilia Vardam

Joshua Vasallo

Marlo Vasquez

Delaney Vassar

Berna Vata

Itati Vazquez

Elena Veglio

Melisa Velic

Erika Ver Beek

Lydia Ver Beek

Liudmyla Vertiankina

Enzo Vertucci

Melissa Joy Vinluan

Chi Trung Vo

Lam Hoai Trung Vo

Ngoc Truong Vo

Doan Anh Thi Vu

Doan Anh Thu Vu

Tessa Wabiszewski

Tokujiro Wada-Goode

Hannah Irja Yu E Wageman

Makayla Wallenberg

Solana Warren

Brandon Watson

Declan Weber

Leon Weichbrodt-Ottesen

Brady Wells

Elise Wentzel

Emma Lovisa Westberg

Rasmus Westerlund

Thea Wettemark

Vilhelm Wettervik

Catlyn Wetzel

Linnea White

Darrius Whiters

Drayden Wilcox

Rebecca Wilcox

Mary Willitts

Kelly Willuweit

Ashley Wilson

Kyla Wooden

James Wtulich

Berfin Yildirim

Chieh Yin

Samantha Youkhana

Angelina Yousif

Roze Yukhana

Rose Zaibal

Lima Zalmai

Gabriella Zamorano

Ryan Zdrentan

Vicky Zhou

Pia Zitzmann

Ellie Zivojinovic

Jacob Zmyslo

Langjaw Ting Zung

Joselin Zuniga

