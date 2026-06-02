Congratulations to the students who made the spring 2026 dean’s list. Degree-seeking students with at least 12 semester credit hours at North Park University and a GPA of 3.5 or higher are eligible for this honor.
Noah Aansloekken
Mary Abdal
Medima Abdimitalipova
Afra Abdul
Gabriela Abonce
Tanzilia Abytova
Brandon Achankeng
Adekunle Adebayo
Inaaya Afzal
Kiara Aguilos
Husna Ahmed
Sana Ahmed
Kalehuakuponoikahuliau Akaka
David Akeju
Sueti Akter
Yakout Al Nablssi
Al Ghaliya Reim Al Radi
Nilsa Alayon
Maya Alcantara
Ergel Alcontin
Daniel Alequin
Muhanad Alghuthani
Ludvig Almborg
Guadalupe Alvarez
Ahmed Alyasiry
Abigail Ames
Sharvee Amilhasan
Drew Anderson
Amanda Hanna Annelie Andersson
Antonio Anguiano
Sanah Ansari
Caleb Apodaca
Julia Appelhans
Brooke Applequist
Maja Applequist
Yenci Arroyo
Maryam Assoofee
Isabellah Avila
Yasminn Avila
Carolina Aviles
Brandon Aydt
Khushbakhat Aziz
Thu Huong Bach
Hugo Backing
Chloe Bader
Mathis Baehr
Cristian Bahena Filio
Cynthia Bahena
Eden Baker
Kaiya Balovich
Alek Banklian
Odett Baqleh
Lena Barhoumeh
Erika Barnes
Frederick Barnshaw
Karla Barrientos Delgado
Abigail Bastic
Zoe Bates
Misheel Batnorov
Emilia Bauer
Karla Bautista Garcia
Langjaw Ting Bawm
Jayson Bazinga Kambu
Joshua Beail
Carson Belcher
Luke Bellini
Malak Bennis
Kajsa Ida Kristina Bergvall
Mary Bibla
Amelia Big
Sophia Billones
Hannah Tuss Vilda Victoria Bjoerkegren
Bryce Black
Zain Blan
Valeria Blancas
Annika Bloomdahl
Feonagrace Bock
Jiliyn Boles
Matthew Bonto
Ashley Boudakh
Ornina Boutros
Cyan Bradley
Melea Brandt
Nohan Briquet–Zucali
Alexandra Brito
Joshua Brito
Kendal Britton
Christian Bryce
Huy Bui
Elissa Butcu
Abriana Caban
Kendale Cade
Jasmine Camargo
Alejandro Campa Rubio
Makenna Camper
Jesus Campos
Rosa Campos-Rojas
Anna Canales
Christopher Canelo
Nguyen Hong Tuyen Cao
Tuan Anh Cao
Matthew Carey
Jocelyn Carmona
Alison Carranza
Sarai Carteno
Marco Castro
Sebastian Castro
Tony Catanese
Hannah Catrinta
Lindsay Cayanan
Lizandro Cazares Ayala
Christofer Johan Cederberg
Nancy Cervantes
Yandel Cervantes-Reyes
Elijah Chandler
Isaac Chandler
Ax Chase
Kiyandra Cheveria
Christian Chirila
Oriol Chirivella
Zuzanna Chlopek
Jenna Cinco
Eduardo Cirilo
Gina Cital
Isabelle Cobbley
Maya Collins
Christopher Comanescu
Patrick Comanescu
Nicolas Compisi
Abigail Contreras
Olivia Converse
Jaliyah Conway
Aidan Cook
Kacie Cooper
Kaitlyn Corona
Cristian Correa
Raymond Costales
Ava Couture
Richard Covington
Kameron Crayton
Morgan Csajaghy
Ashlee Cullishpuma
Marya Cunningham
Reagan Dailey
Timotei Dan
Jalena Daney
Minh Anh Dang
Ngoc Dang
Truc Dang
Nicole Dankha
Paulette Dankha
Karen Danquah
Andrew Daoud
Richard Dare-James
Gewargis Darmo
Ridi Das
Lucas Debaz-Solis
Angel Delgado Meraz
Emmanuel Delgado
Isabella Delgado
Aidan Delisi
Chloe Delos Reyes
Yarilia Diaz Garcia
Anabel Diaz
Cailix Dillon
Paraskeve Dimas
An Thien Dinh
Rotsakorn Ditjaroen
Quynh Do
Uyen Doan
Fatima Dosumbekova
Kevin Doud
Mariia Dovhoshyya
Jan Dragan
Aurora Drangevag
Mikele Druk
Maritza Duran
Zoe Durston
Katelyn Dusza
Joshua Dyke
Brenna Early
Thomas Eck
Osei Eghan
Bastian Eikeland
Arucia Elahi
Braden Enomoto
Maryam Esho
Amaia Espelosin Larraya
Flor Espinoza
Anyelin Esquivel-Moreno
Paulette Esquivel-Ruiz
Mirihan Esquivias
Miranda Estrada
Sahara Estrada
Habes Frank Fakhoury
Mia Falk
Angelina Belen Favis
Giselle Felix
Rakel Ulrica Lara Fesse Viklund
Nicolette Fiorentino
Treasure Fitzgerald Doby
Molly Flanagan
Bryan Flores
Ivan Flores
Kevin Flores
Lizbeth Flores
Victoria Flores
Jaritzi Flores-Vazques
George Foote
Giovanni Fox
Linden Franco
Meris Fraser
Catherine Freeman
Albin Freiholtz
Noa Dane Fujitani
Dylan Fuzak
Andrea Carmela Gabinete
Alexander Gahm
Ryan Galarza
Emily Gale
Marley Gandee
Daniel Garcia Cabrales
Jesus Garcia
Roberto Garcia
Stephanie Garcia
Isabella Garfias
Tyvin Garrison
Andrew Gartke
Abigail Gaytan
Karolina Gedminciute
Nikki Geijer
Ann George
Lia George
Luther George
Benhur Ghirmay
Isra Ghogha
Charline Giambrone
Kristoff Giannoni
Lucca Giannoni
Jalen Gibson
Oliwia Paula Gidzinska
Jenna Giertz
Anna Thea Suna Gifvars
Amy Gog
Karely Gomez Garcia
Carlos Gomez
Dayanary Gomez
Kevin Gomez
Arthur Gonzales
Brian Gonzalez
Jadesha Gonzalez
Marilyn Gonzalez
Nina Gouin
Silvia Gramajo
Adriana Gray
Justen Green
John Groves
Isabel Guevara
Raghav Gupta
Mark Habash
Tyler Habetler
Meghan Hadfield
Hina Haider
Ali Hajeali
Adam Hamad
Haghar Hamed
Omar Harith
Makenna Harvey
Tyger Hayashi
Zachary Hayden
Keaton Haynie
Kylie Heffern
Bernhard Helleland
Andrea Hernandez
Eliezer Hernandez
Sebastian Hernandez
Aliyah Hershberger
Jackson Hettwer
Owen Hickman
Natasha Hinostroza
Thanh Xuan Ho
Mahalia Hodge
Sarah Hodoroaba
Alma Hoeglund Lammassaari
David Holecica
Hailey Horton
Matthew Hristov
William Hu
Xinyan Huang
Maya Huelsman
Heidi Humble
Hadeel Hussein
Isabela Iacob
Yasmeen Ibrahim
Adnan Ibrisevic
Alany Maurice Ilagan
Alexandria Ireland
Luis Irizarry Ramirez
Aelita Isa Kyzy
Valeriia Ivashchenko
Wesley Jakubowski-Leon
Kheiron Michael Jardinado
Dulce Jasso
Paula Jimenez
Juliana Joaquin
Max Johansson
Jonah Johnsamson
Demetrice Johnson
Eilee Johnson
Jaelya Jones
Ida Josefin Jonsson
Asual Prince Joy
Hafsa Kalami
Adriana Kampel
Kayna Kanemoto
Jake Kannala
Ali Karatas
Kristen Karl
Carl Philip Hugo Karlsson
Smilla Viktoria Karlsson
Tilda Karlsson
Mahnoor Kashif
Naomi Kaskavitch
Schekina Kasse
Isabelle Kayo
Solomon Shwe Kee
Phedre Kempton
Tomas Khamo
Talha Khan
Carmen Khatchik
Faith Khoshaba
Yedeun Kim
Zoey Kleeburg
Julia Klein
Mans Klint
Lily Kocks
Christoffer Nyholm Kofoed
Olivia Kolaczewski
Clara Kopiec
Jolene Korkis
Christeena Kuriakose
Anna Kuzovnikova
Brooklin Kwasigroch
Titus Kyles
Tonje Kleppe Laasby
Maya Lafnear
Daphne Anne Lagazo
Keisha Arzen Lagman
Gerald Lala
Elijah Lamb
Greta Lampen
Aaron Landa
Michael Larracas
Maja Larsson Svensson
Andrea Lau
Anna Laveau
Odisho Lazar
Kai Le
Thi Quynh Nhu Le
Tran Thuy Nhien Le
Avery Lee
Yujung Lee
Berta Leon Collada
David Marcel Lessmann
Abigail Leuciuc
Tobias Leuciuc
Diana Levytska
Carson Lewis
Rylan Li
Hali Lichter
Miranda Tintin Irene Lindmark
Alice Lindqvist
Martha Litorja
Jaclyn Little
Minjin Lkhagvasuren
Caroline Long
Harrison Long
Arianna Lopez
Francisco Lopez
Gianna Lopez
Kayla Lorenz
Zoe Lorica
Esther Joy Lorzano
Bryan Lukaszczyk
Ane Lund
Viggo Lundquist
Quoc Hung Luu
Izabelle Lyberg
Brenda Macedo
Raphael Macedo
Mikol MacKey
Gerald Malana
David Malazdra
Anastasia Maltezos
Andrei Mangondaya
Jacob Mani
Alisha Mannamcheril
Oliver Antonio Marchetti Gaardman
Vanessa Mariano
Daniel Marin
Mia Marquez
Arizbeth Martinez
Armando Martinez
Ava Martinez
Fernanda Martinez
Gabriela Martinez
Yasmeen Masad
Justine Matias
Mariam Matloub
Reyn Matsuzaki
Christopher Mauer
Melker Maxson
Ashton McClinton
Wesley McCloud
Mary-Grace McEvilly
Lydia McFarlane
Lucan Meade
Adrian Medina
Regina Meirmanova
Giona Melo
Aayesha Memon
McKenna Mendenhall
Daniel Mendez
Jacob Mendez
Matthew Mendez
Adin Meseljevic
Michael Messersmith
Katelyn Meyer
Valeria Meza
Kaisa Meeri Maria Mikkonen
Andrej Milenovic
Ellyn Miller
Dayanni Miranda
London Mitchell
Trinity Mitchell
Andrea Mitrache
Ana Mizhquiri
Mohamed Shamri Mohamed Zarook
Jackeline Mondragon
Salvador Montesinos Lopez
Seonhui Moon
Joana Morales Bautista
Natalia Moreno Garcia
Ariana Moreno
Madai Moreno
Teresa Morrissey
Grace Morrow
Kevin Motallebi
Yedidiya Moya
Logan Muehleis
Cassidy Mullens
Haris Mumic
Nicasia Murphy
Autumn Myles
Nimra Naeem
Sandra Nahhas
Aran Naseh
Jennifer Naula
Nicole Nava
Osvaldo Navarro
Caleb Newman
Ivy Newville
Anh Nguyen
Bao Han Nguyen
Christine Nguyen
Eryka Nguyen
Ha Bao Vy Nguyen
Ho Thao Vy Nguyen
Le Minh Anh Nguyen
My Quynh Nguyen
My Nguyen
Ngoc Anh Thu Nguyen
Ngoc Quynh Nguyen
Quy Nguyen
Thuy Tram Nguyen
Andrei Nikitovic
Alexandra Nikolopoulos
Emilia Susanna Nilsson
Caleb Norlem
Langjaw Nu
Dawson Nuese
Jackson Nuese
Mayli Nunez
Karyme Nungaray
Tobechukwu Nwajiaku
Sanna Marika Nystroem
Rosalind Odicho
Spanya Odisho
Sultana Odisho
Juan Olmos
Emma Olneus Lind
Zachary Oporto
Lilyana Oracion
Raz Orbach
Kieran Michael O’Reilly
Seleste Orellana
Susana Orellana
Jackeline Ornelas
Helen Oropesa
Edwin Ortega
Lars Marcus Ostergren
Josefine Ingrid Ostlund
Emilie Ostlyngen
Keriangelys Otero-Rijos
Magnus Otterlei
Sasha Ovalle
Alexa Palacios
Astrid Palmblad
Paul Palmer
Patricia Pantaleo
Abrianne Papas
Sosse Papazian
Carina Parra
Ashley Pascual Cano
Vishal Patel
Leah Patrykus
Katherine Patton
Yash Pawar
Micah Pelegrino
Valeria Pena-Cisneros
Danna Peralta
Kaylie Pereira
Ashley Perez
Emanuel Perez
Guadalupe Perez
Isaiah Perez
Kevin Perez
Aliesha Peterson
Anna Peterson
Hayden Peterson
Luca Petre
Felix Pettersson
Julia Pfeiffer
Nguyen Bao Chau Pham
Thi Mai Anh Pham
Ngoc Thao Van Phan
Carel Philip
Gene Phillips
Gabriel Pineda
Brady Pinter
Simone Piro
Alexander Plata
Melanie Plata
Marla Pollard
Sincere Pollard
Sara Pop
Eugene Pope
Luis Posadas
Trenise Powe
Brianna Prado
Alexandra Pugachova
Veronica Puma
Lesly Quibell
Alexia Quiroz
Alex Quito
Julissa Rabadan
Clara Kerstin Ragnarsson
Clarissa Rahana
Saima Rahman
Lucila Raices
Sophie Rambeaux-Olson
Adrian Ramirez
Joaquin Ramos
Valentino Ramos
Grace Rapacz
Jasmine Rebollo
Melker Regland
Abdul Rehman
Everett Renshaw
Sophia Rentas
Giovanni Resendez
Giancarlo Reyes
Raquel Reyna
Saeauna Reynolds Duncan
Frida Reynolds
Cole Richards
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