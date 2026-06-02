Follow us:

Links for

News

Spring 2026 Dean’s List

June 2, 2026

The North Park University seal, a compass, on the ground with brick red brick laid around it.

Congratulations to the students who made the spring 2026 dean’s list. Degree-seeking students with at least 12 semester credit hours at North Park University and a GPA of 3.5 or higher are eligible for this honor.

Noah Aansloekken

Mary Abdal

Medima Abdimitalipova

Afra Abdul

Gabriela Abonce

Tanzilia Abytova

Brandon Achankeng

Adekunle Adebayo

Inaaya Afzal

Kiara Aguilos

Husna Ahmed

Sana Ahmed

Kalehuakuponoikahuliau Akaka

David Akeju

Sueti Akter

Yakout Al Nablssi

Al Ghaliya Reim Al Radi

Nilsa Alayon

Maya Alcantara

Ergel Alcontin

Daniel Alequin

Muhanad Alghuthani

Ludvig Almborg

Guadalupe Alvarez

Ahmed Alyasiry

Abigail Ames

Sharvee Amilhasan

Drew Anderson

Amanda Hanna Annelie Andersson

Antonio Anguiano

Sanah Ansari

Caleb Apodaca

Julia Appelhans

Brooke Applequist

Maja Applequist

Yenci Arroyo

Maryam Assoofee

Isabellah Avila

Yasminn Avila

Carolina Aviles

Brandon Aydt

Khushbakhat Aziz

Thu Huong Bach

Hugo Backing

Chloe Bader

Mathis Baehr

Cristian Bahena Filio

Cynthia Bahena

Eden Baker

Kaiya Balovich

Alek Banklian

Odett Baqleh

Lena Barhoumeh

Erika Barnes

Frederick Barnshaw

Karla Barrientos Delgado

Abigail Bastic

Zoe Bates

Misheel Batnorov

Emilia Bauer

Karla Bautista Garcia

Langjaw Ting Bawm

Jayson Bazinga Kambu

Joshua Beail

Carson Belcher

Luke Bellini

Malak Bennis

Kajsa Ida Kristina Bergvall

Mary Bibla

Amelia Big

Sophia Billones

Hannah Tuss Vilda Victoria Bjoerkegren

Bryce Black

Zain Blan

Valeria Blancas

Annika Bloomdahl

Feonagrace Bock

Jiliyn Boles

Matthew Bonto

Ashley Boudakh

Ornina Boutros

Cyan Bradley

Melea Brandt

Nohan Briquet–Zucali

Alexandra Brito

Joshua Brito

Kendal Britton

Christian Bryce

Huy Bui

Elissa Butcu

Abriana Caban

Kendale Cade

Jasmine Camargo

Alejandro Campa Rubio

Makenna Camper

Jesus Campos

Rosa Campos-Rojas

Anna Canales

Christopher Canelo

Nguyen Hong Tuyen Cao

Tuan Anh Cao

Matthew Carey

Jocelyn Carmona

Alison Carranza

Sarai Carteno

Marco Castro

Sebastian Castro

Tony Catanese

Hannah Catrinta

Lindsay Cayanan

Lizandro Cazares Ayala

Christofer Johan Cederberg

Nancy Cervantes

Yandel Cervantes-Reyes

Elijah Chandler

Isaac Chandler

Ax Chase

Kiyandra Cheveria

Christian Chirila

Oriol Chirivella

Zuzanna Chlopek

Jenna Cinco

Eduardo Cirilo

Gina Cital

Isabelle Cobbley

Maya Collins

Christopher Comanescu

Patrick Comanescu

Nicolas Compisi

Abigail Contreras

Olivia Converse

Jaliyah Conway

Aidan Cook

Kacie Cooper

Kaitlyn Corona

Cristian Correa

Raymond Costales

Ava Couture

Richard Covington

Kameron Crayton

Morgan Csajaghy

Ashlee Cullishpuma

Marya Cunningham

Reagan Dailey

Timotei Dan

Jalena Daney

Minh Anh Dang

Ngoc Dang

Truc Dang

Nicole Dankha

Paulette Dankha

Karen Danquah

Andrew Daoud

Richard Dare-James

Gewargis Darmo

Ridi Das

Lucas Debaz-Solis

Angel Delgado Meraz

Emmanuel Delgado

Isabella Delgado

Aidan Delisi

Chloe Delos Reyes

Yarilia Diaz Garcia

Anabel Diaz

Cailix Dillon

Paraskeve Dimas

An Thien Dinh

Rotsakorn Ditjaroen

Quynh Do

Uyen Doan

Fatima Dosumbekova

Kevin Doud

Mariia Dovhoshyya

Jan Dragan

Aurora Drangevag

Mikele Druk

Maritza Duran

Zoe Durston

Katelyn Dusza

Joshua Dyke

Brenna Early

Thomas Eck

Osei Eghan

Bastian Eikeland

Arucia Elahi

Braden Enomoto

Maryam Esho

Amaia Espelosin Larraya

Flor Espinoza

Anyelin Esquivel-Moreno

Paulette Esquivel-Ruiz

Mirihan Esquivias

Miranda Estrada

Sahara Estrada

Habes Frank Fakhoury

Mia Falk

Angelina Belen Favis

Giselle Felix

Rakel Ulrica Lara Fesse Viklund

Nicolette Fiorentino

Treasure Fitzgerald Doby

Molly Flanagan

Bryan Flores

Ivan Flores

Kevin Flores

Lizbeth Flores

Victoria Flores

Jaritzi Flores-Vazques

George Foote

Giovanni Fox

Linden Franco

Meris Fraser

Catherine Freeman

Albin Freiholtz

Noa Dane Fujitani

Dylan Fuzak

Andrea Carmela Gabinete

Alexander Gahm

Ryan Galarza

Emily Gale

Marley Gandee

Daniel Garcia Cabrales

Jesus Garcia

Roberto Garcia

Stephanie Garcia

Isabella Garfias

Tyvin Garrison

Andrew Gartke

Abigail Gaytan

Karolina Gedminciute

Nikki Geijer

Ann George

Lia George

Luther George

Benhur Ghirmay

Isra Ghogha

Charline Giambrone

Kristoff Giannoni

Lucca Giannoni

Jalen Gibson

Oliwia Paula Gidzinska

Jenna Giertz

Anna Thea Suna Gifvars

Amy Gog

Karely Gomez Garcia

Carlos Gomez

Dayanary Gomez

Kevin Gomez

Arthur Gonzales

Brian Gonzalez

Jadesha Gonzalez

Marilyn Gonzalez

Nina Gouin

Silvia Gramajo

Adriana Gray

Justen Green

John Groves

Isabel Guevara

Raghav Gupta

Mark Habash

Tyler Habetler

Meghan Hadfield

Hina Haider

Ali Hajeali

Adam Hamad

Haghar Hamed

Omar Harith

Makenna Harvey

Tyger Hayashi

Zachary Hayden

Keaton Haynie

Kylie Heffern

Bernhard Helleland

Andrea Hernandez

Eliezer Hernandez

Sebastian Hernandez

Aliyah Hershberger

Jackson Hettwer

Owen Hickman

Natasha Hinostroza

Thanh Xuan Ho

Mahalia Hodge

Sarah Hodoroaba

Alma Hoeglund Lammassaari

David Holecica

Hailey Horton

Matthew Hristov

William Hu

Xinyan Huang

Maya Huelsman

Heidi Humble

Hadeel Hussein

Isabela Iacob

Yasmeen Ibrahim

Adnan Ibrisevic

Alany Maurice Ilagan

Alexandria Ireland

Luis Irizarry Ramirez

Aelita Isa Kyzy

Valeriia Ivashchenko

Wesley Jakubowski-Leon

Kheiron Michael Jardinado

Dulce Jasso

Paula Jimenez

Juliana Joaquin

Max Johansson

Jonah Johnsamson

Demetrice Johnson

Eilee Johnson

Jaelya Jones

Ida Josefin Jonsson

Asual Prince Joy

Hafsa Kalami

Adriana Kampel

Kayna Kanemoto

Jake Kannala

Ali Karatas

Kristen Karl

Carl Philip Hugo Karlsson

Smilla Viktoria Karlsson

Tilda Karlsson

Mahnoor Kashif

Naomi Kaskavitch

Schekina Kasse

Isabelle Kayo

Solomon Shwe Kee

Phedre Kempton

Tomas Khamo

Talha Khan

Carmen Khatchik

Faith Khoshaba

Yedeun Kim

Zoey Kleeburg

Julia Klein

Mans Klint

Lily Kocks

Christoffer Nyholm Kofoed

Olivia Kolaczewski

Clara Kopiec

Jolene Korkis

Christeena Kuriakose

Anna Kuzovnikova

Brooklin Kwasigroch

Titus Kyles

Tonje Kleppe Laasby

Maya Lafnear

Daphne Anne Lagazo

Keisha Arzen Lagman

Gerald Lala

Elijah Lamb

Greta Lampen

Aaron Landa

Michael Larracas

Maja Larsson Svensson

Andrea Lau

Anna Laveau

Odisho Lazar

Kai Le

Thi Quynh Nhu Le

Tran Thuy Nhien Le

Avery Lee

Yujung Lee

Berta Leon Collada

David Marcel Lessmann

Abigail Leuciuc

Tobias Leuciuc

Diana Levytska

Carson Lewis

Rylan Li

Hali Lichter

Miranda Tintin Irene Lindmark

Alice Lindqvist

Martha Litorja

Jaclyn Little

Minjin Lkhagvasuren

Caroline Long

Harrison Long

Arianna Lopez

Francisco Lopez

Gianna Lopez

Kayla Lorenz

Zoe Lorica

Esther Joy Lorzano

Bryan Lukaszczyk

Ane Lund

Viggo Lundquist

Quoc Hung Luu

Izabelle Lyberg

Brenda Macedo

Raphael Macedo

Mikol MacKey

Gerald Malana

David Malazdra

Anastasia Maltezos

Andrei Mangondaya

Jacob Mani

Alisha Mannamcheril

Oliver Antonio Marchetti Gaardman

Vanessa Mariano

Daniel Marin

Mia Marquez

Arizbeth Martinez

Armando Martinez

Ava Martinez

Fernanda Martinez

Gabriela Martinez

Yasmeen Masad

Justine Matias

Mariam Matloub

Reyn Matsuzaki

Christopher Mauer

Melker Maxson

Ashton McClinton

Wesley McCloud

Mary-Grace McEvilly

Lydia McFarlane

Lucan Meade

Adrian Medina

Regina Meirmanova

Giona Melo

Aayesha Memon

McKenna Mendenhall

Daniel Mendez

Jacob Mendez

Matthew Mendez

Adin Meseljevic

Michael Messersmith

Katelyn Meyer

Valeria Meza

Kaisa Meeri Maria Mikkonen

Andrej Milenovic

Ellyn Miller

Dayanni Miranda

London Mitchell

Trinity Mitchell

Andrea Mitrache

Ana Mizhquiri

Mohamed Shamri Mohamed Zarook

Jackeline Mondragon

Salvador Montesinos Lopez

Seonhui Moon

Joana Morales Bautista

Natalia Moreno Garcia

Ariana Moreno

Madai Moreno

Teresa Morrissey

Grace Morrow

Kevin Motallebi

Yedidiya Moya

Logan Muehleis

Cassidy Mullens

Haris Mumic

Nicasia Murphy

Autumn Myles

Nimra Naeem

Sandra Nahhas

Aran Naseh

Jennifer Naula

Nicole Nava

Osvaldo Navarro

Caleb Newman

Ivy Newville

Anh Nguyen

Bao Han Nguyen

Christine Nguyen

Eryka Nguyen

Ha Bao Vy Nguyen

Ho Thao Vy Nguyen

Le Minh Anh Nguyen

My Quynh Nguyen

My Nguyen

Ngoc Anh Thu Nguyen

Ngoc Quynh Nguyen

Quy Nguyen

Thuy Tram Nguyen

Andrei Nikitovic

Alexandra Nikolopoulos

Emilia Susanna Nilsson

Caleb Norlem

Langjaw Nu

Dawson Nuese

Jackson Nuese

Mayli Nunez

Karyme Nungaray

Tobechukwu Nwajiaku

Sanna Marika Nystroem

Rosalind Odicho

Spanya Odisho

Sultana Odisho

Juan Olmos

Emma Olneus Lind

Zachary Oporto

Lilyana Oracion

Raz Orbach

Kieran Michael O’Reilly

Seleste Orellana

Susana Orellana

Jackeline Ornelas

Helen Oropesa

Edwin Ortega

Lars Marcus Ostergren

Josefine Ingrid Ostlund

Emilie Ostlyngen

Keriangelys Otero-Rijos

Magnus Otterlei

Sasha Ovalle

Alexa Palacios

Astrid Palmblad

Paul Palmer

Patricia Pantaleo

Abrianne Papas

Sosse Papazian

Carina Parra

Ashley Pascual Cano

Vishal Patel

Leah Patrykus

Katherine Patton

Yash Pawar

Micah Pelegrino

Valeria Pena-Cisneros

Danna Peralta

Kaylie Pereira

Ashley Perez

Emanuel Perez

Guadalupe Perez

Isaiah Perez

Kevin Perez

Aliesha Peterson

Anna Peterson

Hayden Peterson

Luca Petre

Felix Pettersson

Julia Pfeiffer

Nguyen Bao Chau Pham

Thi Mai Anh Pham

Ngoc Thao Van Phan

Carel Philip

Gene Phillips

Gabriel Pineda

Brady Pinter

Simone Piro

Alexander Plata

Melanie Plata

Marla Pollard

Sincere Pollard

Sara Pop

Eugene Pope

Luis Posadas

Trenise Powe

Brianna Prado

Alexandra Pugachova

Veronica Puma

Lesly Quibell

Alexia Quiroz

Alex Quito

Julissa Rabadan

Clara Kerstin Ragnarsson

Clarissa Rahana

Saima Rahman

Lucila Raices

Sophie Rambeaux-Olson

Adrian Ramirez

Joaquin Ramos

Valentino Ramos

Grace Rapacz

Jasmine Rebollo

Melker Regland

Abdul Rehman

Everett Renshaw

Sophia Rentas

Giovanni Resendez

Giancarlo Reyes

Raquel Reyna

Saeauna Reynolds Duncan

Frida Reynolds

Cole Richards

Mykah Riley

Dennis Rinne

Carmella Rio

Elaiza Rios-Herrera

Marjan Robahi

Ingrid Robledo

Yareli Robledo

Megan Rodda

Macarena Rodriguez Alexanderson

Jorge Rodriguez Barletta

Valerie Rodriguez Yepez

Mathias Roenning

Thomas Roenning

Cleffy Roman Rodriguez

Moriah Roman

Stacy Romero

Carl Wilhelm Roslund

Isabel Roth

Meg Rothermel

Annaliese Rottman

Brayan Rubio

Derrick Rugema

Kate Ruiz Acosta

Arianna Ruiz Malagon

Selma Rydberg

Elizabeth Rzepecki

Amna Saddiqa

Hernan Salazar

Diamond Salgado

Daniela Salinas

Alex Salmeron

Wendy Sancen

David Sanchez

Jasmine Sanchez

Paula Sanchez

Vanessa Sanchez

Elina Sandlund

Selena Sandoval

Dylan Sano

Amaya Santellano

Anabella Santos

Kayla Sapolu

Anna-Lena Schaeffer

Alexandra Schnirer

Benedict Schwegel

Parker Seavey

Nehna Sebeer

Cesar Segura

Abigail Sensmeier

Giovanni Serafini

Mary Shamaon

Abigail Sheaff

Levi Sheehan

Halime Shero

Atiq Sheth

Ami Shimizu

Michael Shoro

Usman Siddiqi

Antonio Siliquini

Pilar Siliquini

Caroline Sjostedt

Arvid Skoglund

Madison Slaton

Victoria Sliwinski

Payton Smith

Sydney Snyder

Mathias Soerum

Heetkumar Soni

Belma Spahic

Gregory Spires

Jordan Ssebugwawo

Tabitha Staggs

Elizabeth Stettner

Klayton Stevens

Suzanna Stipp

Andrea Strugariu

James Stubitsch

Medina Sultanova

Emil Svenander

Sofia Svensson

Adelaide Swanson

Afreen Syeda

Katrina Tamo

Sharlene Tandoc

Aniah Tapia

Jasmine Tapia

Christian Taylor

Alondra Tellez Soto

Pablo Tello

Kristen Timberlake

Stephania Tinajero

Merelin Tirado

Michal Tkaczyk

Allen Tomy

Tess Maria Tony Ollukkaran

Paola Torices Mateos

Heidi Torres

Sophia Torres

Mark Tourjman

David Tracewicz

Goldie Trachtman

William Trainor

Bryan Tran

Dang Khoa Tran

Duong Khang Tran

Hoang Tran Tran

Lam Anh Tran

Thanh Tri Tran

Thu Thao Tran

Khanh Linh Trinh

Karla Tristan

Raymond Truong

Oleksandr Trush

Nathan Trusty

Jade Tsalas

Adriana Tsyhanyuk

Alina Tsyhanyuk

Hadyn Turley

Kunduz Tursunalieva

Malak Umar

Jarne Urbach

Jacob Urdiales

Lynelle Urgiles

Caleb Ursan

Ellen Sofie Uvemo

Andreas Vaaland

Taliyah Valadez

Le Cam Hang Van

Le Hong Nhung Van

Truc Vy Van

Eliza Vanciu

Madelyn Vander Ploeg

Joshua Vasallo

Marlo Vasquez

Delaney Vassar

Itati Vazquez

Elena Veglio

Melisa Velic

Erika Ver Beek

Liudmyla Vertiankina

Enzo Vertucci

Ametepe Viotoh

Trung Vo

Jennifer Vo

Max Vo

Doan Anh Thi Vu

Doan Anh Thu Vu

Tessa Wabiszewski

Tokujiro Wada-Goode

Xavier Wade

Hannah Irja Yu E Wageman

Nicholas Walker

Makayla Wallenberg

Solana Warren

Brandon Watson

Declan Weber

Leon Weichbrodt-Ottesen

Brady Wells

Emma Lovisa Westberg

Rasmus Westerlund

Catlyn Wetzel

Linnea White

Darrius Whiters

Jonah Wickramasekera Gnatz

Drayden Wilcox

Rebecca Wilcox

Zion Willitts

Kelly Willuweit

Kyla Wooden

James Wtulich

Zoie Wyatt

Pooja Yadav

Mohammad Naiem Yaqoobi

Berfin Yildirim

Rita Yohanna

Hana Yoon

Samantha Youkhana

Roze Yukhana

Lima Zalmai

Gabriella Zamorano

Ryan Zdrentan

Vicky Zhou

Jacob Zmyslo

Langjaw Ting Zung

Joselin Zuniga

SHARE WITH FRIENDS